В белгородской области самоуничтожился танк Т-72

На ремонтно-технической базе танков в белгородской области рф вспыхнул пожар в результате чего был уничтожен один из Т-72 из-за детонации боезапаса, 2 других танка пострадали.
Об этом сообщил росСМИ.
Сообщается, что пожар на ремонтно-технической базе начался вечером 12 января. Предварительно, чрезвычайное происшествие возникло из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта.
Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего он был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, стоявших неподалеку, однако их удалось спасти.
Пожарные приехали на место происшествия только через два часа после возгорания и потушили огонь за полчаса. Пострадавших нет.
Об этом сообщил росСМИ.
Сообщается, что пожар на ремонтно-технической базе начался вечером 12 января. Предварительно, чрезвычайное происшествие возникло из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта.
Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего он был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, стоявших неподалеку, однако их удалось спасти.
Пожарные приехали на место происшествия только через два часа после возгорания и потушили огонь за полчаса. Пострадавших нет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии