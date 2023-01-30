В белгородской области прозвучали взрывы - СМИ

11:50 30 января Киев, Украина

В понедельник 30 января, от жителей белгородской области поступают сообщения о взрывах. Местные власти заявили об "обстреле".



Об этом сообщили местный Telegram-канал и губернатор региона Вячеслав Гладков.



Жители Безлюдовки пожаловались на взрывы. По их словам, они получают СМС-уведомления от спасателей с требованием спуститься в подвал.



Глава области дополнил информацию о проишествии. Он также утверждает, что есть пострадавшие в результате "обстрела".