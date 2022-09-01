В Белгородской области произошел пожар на окраинах города Старый Оскол

11:37 19 августа Киев, Украина

Вечером 18 августа в российской Белгородской области произошел пожар на окраинах города Старый Оскол.


Так, по предварительным данным, вследствие взрывов произошло возгорание на территории военного аэродрома.

При этом МЧС россии сообщает, что в Старом Осколе "загорелась хозяйственная постройка на базе отдыха Шоколад".

Тем временем, согласно видео в Сети, на складе боеприпасов в Белгородской области, где этим вечером также прогремели взрывы, увеличивается пожар. Местные жители наблюдают детонацию снарядов.