В Белгородской области произошел пожар на окраинах города Старый Оскол

Вечером 18 августа в российской Белгородской области произошел пожар на окраинах города Старый Оскол.
Так, по предварительным данным, вследствие взрывов произошло возгорание на территории военного аэродрома.
При этом МЧС россии сообщает, что в Старом Осколе "загорелась хозяйственная постройка на базе отдыха Шоколад".
Тем временем, согласно видео в Сети, на складе боеприпасов в Белгородской области, где этим вечером также прогремели взрывы, увеличивается пожар. Местные жители наблюдают детонацию снарядов.
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