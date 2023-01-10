В белгородской области прогремело не менее 15 взрывов

В городе Шебекино белгородской области россии прогремели взрывы. Жителям начали приходить смс-сообщения от экстренных служб.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Отмечается, что взрывов было не менее 15.
Экстренные службы призывают жителей спуститься в подвал или в укрытие. При этом официальных комментариев пока нет.
Незадолго до этого в Шебекино пропала электроэнергия.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Отмечается, что взрывов было не менее 15.
Экстренные службы призывают жителей спуститься в подвал или в укрытие. При этом официальных комментариев пока нет.
Незадолго до этого в Шебекино пропала электроэнергия.
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