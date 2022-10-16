В Белгороде в районе аэропорта слышали "хлопки"

21:08 12 октября Киев, Украина

В российском Белгороде в среду днем, 12 октября, в очередной раз слышали взрывы, в том числе в районе аэропорта.



Об этом сообщили местных Telegram-каналы, которые также опубликовали фото и видео с места событий.



Так называемые "хлопки" белгородцы слышали в 13:00. Он прозвучали возле северных районов города и рядом населенным пунктом Строитель, который расположен на север от Белгорода.



Отметим, что на севере Белгорода также находится аэропорт.



Белгородские власти уверяют, что это "работали средства противовоздушной обороны". Информации о жертвах и разрушениях от властей нет.



Однако местные жители пишут, что после взрывов в районе аэропорта начался пожар.