В Белгороде в районе аэропорта слышали "хлопки"

В российском Белгороде в среду днем, 12 октября, в очередной раз слышали взрывы, в том числе в районе аэропорта.
Об этом сообщили местных Telegram-каналы, которые также опубликовали фото и видео с места событий.
Так называемые "хлопки" белгородцы слышали в 13:00. Он прозвучали возле северных районов города и рядом населенным пунктом Строитель, который расположен на север от Белгорода.
Отметим, что на севере Белгорода также находится аэропорт.
Белгородские власти уверяют, что это "работали средства противовоздушной обороны". Информации о жертвах и разрушениях от властей нет.
Однако местные жители пишут, что после взрывов в районе аэропорта начался пожар.
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