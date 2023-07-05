В белгороде прогремела серия мощных взрывов - СМИ

В российском белгороде вечером во вторник, 4 июля, прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
После взрывов губернатор белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в областном центре якобы сработала ПВО.
Также он добавил, что оперативные службы сейчас уточняют последствия взрывов на земле. По его словам, предварительно пострадавших и разрушений нет.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
После взрывов губернатор белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в областном центре якобы сработала ПВО.
Также он добавил, что оперативные службы сейчас уточняют последствия взрывов на земле. По его словам, предварительно пострадавших и разрушений нет.
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