В белгороде прогремела серия мощных взрывов - СМИ

08:30 05 июля Киев, Украина

В российском белгороде вечером во вторник, 4 июля, прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

После взрывов губернатор белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в областном центре якобы сработала ПВО.

Также он добавил, что оперативные службы сейчас уточняют последствия взрывов на земле. По его словам, предварительно пострадавших и разрушений нет.
 
 