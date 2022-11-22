В белгороде подорвалось авто на неизвестном устройстве

В граничащей с Украиной белгородской области автомобиль подорвался на неизвестном устройстве. В результате происшествия погибли два местных жителя.
Об этом сообщает российский Telegram-канал.
Позже эту информацию подтвердил и губернатор региона Вячеслав Гладков
Сам взрыв произошел в районе улицы Золочевка в поселке Староселье. Автомобиль с водителем и пассажиром наехал на неизвестный предмет и подорвался.
Погибшие - супруги - 67-летний мужчина и 63-летняя женщина, отметчает Telegram-канал.
Согласно предварительной информации, машина могла наехать на мину или на какой-то другой снаряд.
Об этом сообщает российский Telegram-канал.
Позже эту информацию подтвердил и губернатор региона Вячеслав Гладков
Сам взрыв произошел в районе улицы Золочевка в поселке Староселье. Автомобиль с водителем и пассажиром наехал на неизвестный предмет и подорвался.
Погибшие - супруги - 67-летний мужчина и 63-летняя женщина, отметчает Telegram-канал.
Согласно предварительной информации, машина могла наехать на мину или на какой-то другой снаряд.
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