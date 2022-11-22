В белгороде подорвалось авто на неизвестном устройстве

16:01 22 ноября Киев, Украина

В граничащей с Украиной белгородской области автомобиль подорвался на неизвестном устройстве. В результате происшествия погибли два местных жителя.

Об этом сообщает российский Telegram-канал.

Позже эту информацию подтвердил и губернатор региона Вячеслав Гладков

Сам взрыв произошел в районе улицы Золочевка в поселке Староселье. Автомобиль с водителем и пассажиром наехал на неизвестный предмет и подорвался.

Погибшие - супруги - 67-летний мужчина и 63-летняя женщина, отметчает Telegram-канал.

Согласно предварительной информации, машина могла наехать на мину или на какой-то другой снаряд.
 
"Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в частности, чтобы разобраться, как эта семья оказалась в селе", - заявил глава области.