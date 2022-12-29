В беларуси упала ракета, минск обвиняет Украину

15:05 29 декабря Киев, Украина

На территории беларуси утром 29 декабря упала ракета. Утверждается, что якобы речь идет о падении украинской ракеты комплекса С-300 с территории Украины. Инцидент произошел в промежутке между 10 и 11 утра.
 
Об этом сообщает государственное агентство "Белта".
 
Как пишет BELTA, о происшествии немедленно был проинформирован диктатор александр лукашенко
 
Провластные беларуские СМИ пишут, что рассматриваются две версии произошедшего:
  • Залет ракеты на территорию беларуси.
  • Ракета сбита в результате работы систем ПВО беларуси.
Беларуское провластное издание "Пул первого" сразу написало также, что упавшая в Брестской области беларуси ракета была украинской.
 
Позже Минобороны беларуси заявило, что ПВО сбила украинскую ракету.
"В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины. Подробные детали произошедшего военное ведомство сообщит в ближайшее время", — сообщили в МО беларуси. 
 
 