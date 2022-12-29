В беларуси упала ракета, минск обвиняет Украину

15:05 29 декабря Киев, Украина

На территории беларуси утром 29 декабря упала ракета. Утверждается, что якобы речь идет о падении украинской ракеты комплекса С-300 с территории Украины. Инцидент произошел в промежутке между 10 и 11 утра.

Об этом сообщает государственное агентство "Белта".

Как пишет BELTA, о происшествии немедленно был проинформирован диктатор александр лукашенко

Провластные беларуские СМИ пишут, что рассматриваются две версии произошедшего:

Залет ракеты на территорию беларуси.

Ракета сбита в результате работы систем ПВО беларуси.

Беларуское провластное издание "Пул первого" сразу написало также, что упавшая в Брестской области беларуси ракета была украинской.

Позже Минобороны беларуси заявило, что ПВО сбила украинскую ракету.