В Бангладеш десятки человек погибли при пожаре на пароме

17:09 24 Декабрь Киев, Украина

На юге Бангладеш загорелся огромный пассажирский паром, в результате ЧП погибли 39 человек, еще 72 человека получили ранения.

Спасаясь от огня люди были вынуждены прыгать с горящего судна в воду, сообщает агентство AP со ссылкой на местных чиновников.



Все травмированные пассажиры были госпитализированы. Среди них - семь человек с сильными ожогами, которых доставили в больницу столицы Дакки в тяжелом состоянии.



Паром MV Avijan-10 перевозил 800 пассажиров по реке Суганда у побережья в районе округа Джалокати на юге Бангладеш.



Судно следовало из столицы Бангладеш Дакки в город Баргуна, расположенный примерно в 250 километрах к югу. По словам пожарного Фазлула Хаке, паром был переполнен пассажирами, ведь многие возвращались домой, чтобы провести выходные с семьями и друзьями. Все травмированные пассажиры были госпитализированы. Среди них - семь человек с сильными ожогами, которых доставили в больницу столицы Дакки в тяжелом состоянии.Паром MV Avijan-10 перевозил 800 пассажиров по реке Суганда у побережья в районе округа Джалокати на юге Бангладеш. Пожар мог возникнуть в машинном отделении, предполагает пожарный Камаль Удин Бхуйян, возглавлявший спасательную операцию. По его словам, 15 пожарным машинам понадобилось около двух часов, чтобы локализовать огонь. После того, как паром был доставлен на берег, пожарные машины охлаждали его еще в течение восьми часов.Судно следовало из столицы Бангладеш Дакки в город Баргуна, расположенный примерно в 250 километрах к югу. По словам пожарного Фазлула Хаке, паром был переполнен пассажирами, ведь многие возвращались домой, чтобы провести выходные с семьями и друзьями.

"Я спал на палубе и проснулся, когда услышал крики и громкий шум. Я был сильно шокирован, потому что увидел густой дым, поднимавшийся с задней части парома. Я прыгнул в ледяную реку в густом тумане, как и многие другие пассажиры, и поплыл к берегу", - рассказал пострадавший Анисур Рахман.

Местным властям не удалось установить, сколько людей, пытавшихся спастись от огня в реке, смогли выжить - многие из них вернулись в свои дома самостоятельно.



Правительство Бангладеш создало два комитета для расследования пожара. Выводы они должны предоставить в течение трех дней.



В Бангладеш, где около 130 рек, паромы являются основным средством передвижения, особенно в южных и северо-восточных регионах. Аварии с ними в стране – распространенные события. Причинами их возникновения считается переполненность судов и нарушение правил их движения. В апреле в еще одной аварии с паромом под Даккой погибли 25 человек. Тогда судно столкнулось с другим и опрокинулось.