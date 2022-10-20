В Балаклее на Харьковщине задержали коллаборанта - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований взяли под арест бывшего правоохранителя, который сотрудничал с оккупантами в городе Балаклея Харьковской области.
Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 20 октября.
Указано, что во время захвата города мужчина начал сотрудничать с российскими агрессорами и перешел служить в так называемую "народную полицию".
Вместе с оккупантами предатель патрулировал улицы Балаклеи, выискивал местных патриотов, а также тех, кто имел отношение к ВСУ или правоохранителям. По указанию кураторов он также охранял различные объекты.
После бегства российской армии в Харьковской области, предатель избавился от мобильных телефонов и формы, выданных оккупантами и некоторое время он скрывался в лесополосах. А потом решил выехать на временно оккупированную территорию Донецкой области. Но ГБР установило его местонахождение и задержало.
Сейчас решается вопрос сообщения ему о подозрении по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Указано, что во время захвата города мужчина начал сотрудничать с российскими агрессорами и перешел служить в так называемую "народную полицию".
Вместе с оккупантами предатель патрулировал улицы Балаклеи, выискивал местных патриотов, а также тех, кто имел отношение к ВСУ или правоохранителям. По указанию кураторов он также охранял различные объекты.
После бегства российской армии в Харьковской области, предатель избавился от мобильных телефонов и формы, выданных оккупантами и некоторое время он скрывался в лесополосах. А потом решил выехать на временно оккупированную территорию Донецкой области. Но ГБР установило его местонахождение и задержало.
Сейчас решается вопрос сообщения ему о подозрении по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
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