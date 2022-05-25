В балаклаве и с ножом: трое молодых мужчин задержаны по подозрению в серийных ограблениях
13:26 21 декабря Киев, Украина
На Днепропетровщине раскрыта серия вооруженных нападений с последующими ограблениями
, виновными оказались трое молодых мужчин, проживающих в г. Каменское
.
Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.
Согласно сообщению, фигуранты группы с применением оружия и насилия совершали разбойные нападения на территории г. Каменское и в Криничанском районе.
"Как установили полицейские, 18 декабря около 17:20 в дом частного предпринимателя в Криничанском районе ворвались трое неизвестных мужчин в балаклавах. Угрожая ножом, нападавшие связали 61-летнюю жену предпринимателя и потребовали ключи от сейфа. Злоумышленники завладели почти 10 тысячами долларов, 100 тысячами гривен, золотыми украшениями, а также гладкоствольным ружьем и спортивной винтовкой", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого правоохранители установили, что задержанные причастны к разбойному нападению, которое было совершено 31 октября около 18:15 в г.Каменское. Подозреваемые ворвались в домовладение 65-летнего мужчины и, избив хозяина дома, завладели золотыми украшениями и пистолетом "Форт 12Р".
"19 декабря сотрудники управления уголовного розыска, оперативники Каменского отдела полиции при участии полка полиции особого назначения, под процессуальным руководством местной прокуратуры установили и задержали участников преступной группировки. Ими оказались трое жителей г. Каменское в возрасте от 22 до 24 лет. У задержанных изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершенным преступлениям.
Все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.
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