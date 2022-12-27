В Бахмуте остаются 10 000 гражданских, среди которых 300 детей

16:50 26 декабря Киев, Украина





Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко и в местной полиции.



Еще в начале декабря власти региона оценивали количество оставшихся в городе в 12 тысяч человек. До начала полномасштабного вторжения в Бахмуте проживало более 80 тысяч человек.



По данным полиции, только за последнюю неделю российские военные совершили по меньшей мере 14 массированных ударов по жилому сектору.



Восстановить в городе электро- и газоснабжение невозможно, потому что россияне намеренно бьют по инфраструктуре. Для оставшихся еще до начала зимы закупили за счет госбюджета дрова и другие средства отопления. Также в Бахмуте работают "Пункты Несокрушимости".



С конца лета в Донецкой области продолжается эвакуация. Жителей Бахмута призывают не медлить и временно выехать в более безопасные Бахмуте Донецкой области, постоянно находящемся под огнем российских военных, до сих пор остаются 10 тысяч жителей.Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко и в местной полиции.Еще в начале декабря власти региона оценивали количество оставшихся в городе в 12 тысяч человек. До начала полномасштабного вторжения в Бахмуте проживало более 80 тысяч человек.По данным полиции, только за последнюю неделю российские военные совершили по меньшей мере 14 массированных ударов по жилому сектору.Восстановить в городе электро- и газоснабжение невозможно, потому что россияне намеренно бьют по инфраструктуре. Для оставшихся еще до начала зимы закупили за счет госбюджета дрова и другие средства отопления. Также в Бахмуте работают "Пункты Несокрушимости".С конца лета в Донецкой области продолжается эвакуация. Жителей Бахмута призывают не медлить и временно выехать в более безопасные

регионы. Среди 10 тысяч человек, которые находятся в городе, по меньшей мере 306 детей.

“По закону взрослые обязаны обеспечить детям безопасность и надлежащие условия жизни. Если вы решили оставаться под огнем, то ребенок должен быть эвакуирован в сопровождении родителя или доверенного лица. Полицейские организуют выезд, а власть – предоставит бесплатное жилье, обеспечит социальную помощь”, – отметил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Руслан Осипенко.

Правоохранители говорят, что, несмотря на опасность эвакуации, соглашаются единицы.



Донетчина, которую россияне обстреляли уже более четырех тысяч раз с февраля и убили более тысячи гражданских, является одним из наиболее пострадавших регионов в Украине.