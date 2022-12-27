В Бахмуте остаются 10 000 гражданских, среди которых 300 детей

В Бахмуте Донецкой области, постоянно находящемся под огнем российских военных, до сих пор остаются 10 тысяч жителей.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко и в местной полиции.
Еще в начале декабря власти региона оценивали количество оставшихся в городе в 12 тысяч человек. До начала полномасштабного вторжения в Бахмуте проживало более 80 тысяч человек.
По данным полиции, только за последнюю неделю российские военные совершили по меньшей мере 14 массированных ударов по жилому сектору.
Восстановить в городе электро- и газоснабжение невозможно, потому что россияне намеренно бьют по инфраструктуре. Для оставшихся еще до начала зимы закупили за счет госбюджета дрова и другие средства отопления. Также в Бахмуте работают "Пункты Несокрушимости".
С конца лета в Донецкой области продолжается эвакуация. Жителей Бахмута призывают не медлить и временно выехать в более безопасные
Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко и в местной полиции.
Еще в начале декабря власти региона оценивали количество оставшихся в городе в 12 тысяч человек. До начала полномасштабного вторжения в Бахмуте проживало более 80 тысяч человек.
По данным полиции, только за последнюю неделю российские военные совершили по меньшей мере 14 массированных ударов по жилому сектору.
Восстановить в городе электро- и газоснабжение невозможно, потому что россияне намеренно бьют по инфраструктуре. Для оставшихся еще до начала зимы закупили за счет госбюджета дрова и другие средства отопления. Также в Бахмуте работают "Пункты Несокрушимости".
С конца лета в Донецкой области продолжается эвакуация. Жителей Бахмута призывают не медлить и временно выехать в более безопасные
регионы. Среди 10 тысяч человек, которые находятся в городе, по меньшей мере 306 детей.
Правоохранители говорят, что, несмотря на опасность эвакуации, соглашаются единицы.
Донетчина, которую россияне обстреляли уже более четырех тысяч раз с февраля и убили более тысячи гражданских, является одним из наиболее пострадавших регионов в Украине.
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