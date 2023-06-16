В Бахчисарайском районе раздался взрыв на железной дороге: с рельсов сошли вагоны с зерном

воронка.

В результате инцидента движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено.

Информацию уже подтвердил так называемый "советник главы Крыма" олег крючков. «Крымская железная дорога» объяснила сход поездов с зерном «вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Провластные СМИ пишут более конкретно — диверсия.