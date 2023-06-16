В Бахчисарайском районе раздался взрыв на железной дороге: с рельсов сошли вагоны с зерном

В оккупированном Крыму подорвали железнодорожное полотно недалеко от Бахчисарая, с путей сошли пять грузовых вагонов, перевозивших зерно.
Взрыв произошел в начале состава. В результате инцидента повреждены 50 метров полотна, а под рельсами образовалась полутораметровая
воронка.
В результате инцидента движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено.
Информацию уже подтвердил так называемый "советник главы Крыма" олег крючков. «Крымская железная дорога» объяснила сход поездов с зерном «вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Провластные СМИ пишут более конкретно — диверсия.
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