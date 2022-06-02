В Азовском море зафиксирована гибель рыб и дельфинов

15:42 02 июня Киев, Украина

Граждане Мариуполя заметили массовый мор рыбы и дельфинов в Азовском море.

 
Это может свидетельствовать о распространении болезней.,

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в четверг, 2 июня.

По его словам, такой мор возможен в период аномальной жары в июле. Поэтому, учитывая температуру и сезон, это может свидетельствовать о наличии болезни в водах Азовского моря.
 
"Эпидемия – уже не просто угроза, а реальность... Море на сегодня – одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть только предупреждением", – отметил советник мэра.