В Азовском море зафиксирована гибель рыб и дельфинов

15:42 02 июня Киев, Украина

Граждане Мариуполя заметили массовый мор рыбы и дельфинов в Азовском море.

Это может свидетельствовать о распространении болезней.,



Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в четверг, 2 июня.



По его словам, такой мор возможен в период аномальной жары в июле. Поэтому, учитывая температуру и сезон, это может свидетельствовать о наличии болезни в водах Азовского моря.