В Азовском море зафиксирована гибель рыб и дельфинов

Граждане Мариуполя заметили массовый мор рыбы и дельфинов в Азовском море.
Это может свидетельствовать о распространении болезней.,
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в четверг, 2 июня.
По его словам, такой мор возможен в период аномальной жары в июле. Поэтому, учитывая температуру и сезон, это может свидетельствовать о наличии болезни в водах Азовского моря.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в четверг, 2 июня.
По его словам, такой мор возможен в период аномальной жары в июле. Поэтому, учитывая температуру и сезон, это может свидетельствовать о наличии болезни в водах Азовского моря.
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