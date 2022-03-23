В Азовском море на матрасе унесло троих детей, всех удалось спасти

19:27 24 июня Киев, Украина

Утром, 24 июня полицейские получили срочный вызов на один из пляжей пгт Кирилловка, Запорожской области. Там на большом расстоянии от берега на матрасе плавали трое детей.
 
Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области.
"Сегодня, 24 июня в 8:30 в дежурную часть отдела полиции № 1 Мелитопольского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в море ветром относит надувной матрас с тремя детьми 7, 9 и 14 лет.
Не теряя времени правоохранители мгновенно прибыли на место вызова и догнали на катере матрас, когда он уже находился на расстоянии почти 500 метров от берега. Полицейские спасли маленьких отдыхающих из водной ловушки и доставили на берег невредимыми", - сказано в сообщении.
Как отметили в полиции, чтобы в дальнейшем исключить такие случаи, полицейские провели с родителями профилактическую беседу и подчеркнули необходимость разъяснять детям правила поведения на воде.

"Уважаемые жители Запорожской области, работники полиции в очередной раз обращаются к вам с просьбой быть ответственными во время отдыха на воде и не позволять детям плавать на матрасе без присмотра взрослых. При необходимости, не теряйте времени и звоните в полицию по телефону "102"", - добавили в ведомстве.
 
Фото: В Азовском море на матрасе унесло троих детей, всех удалось спасти 01