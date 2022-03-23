В Азовском море на матрасе унесло троих детей, всех удалось спасти

Утром, 24 июня полицейские получили срочный вызов на один из пляжей пгт Кирилловка, Запорожской области. Там на большом расстоянии от берега на матрасе плавали трое детей.
Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области.
Как отметили в полиции, чтобы в дальнейшем исключить такие случаи, полицейские провели с родителями профилактическую беседу и подчеркнули необходимость разъяснять детям правила поведения на воде.
"Уважаемые жители Запорожской области, работники полиции в очередной раз обращаются к вам с просьбой быть ответственными во время отдыха на воде и не позволять детям плавать на матрасе без присмотра взрослых. При необходимости, не теряйте времени и звоните в полицию по телефону "102"", - добавили в ведомстве.
"Уважаемые жители Запорожской области, работники полиции в очередной раз обращаются к вам с просьбой быть ответственными во время отдыха на воде и не позволять детям плавать на матрасе без присмотра взрослых. При необходимости, не теряйте времени и звоните в полицию по телефону "102"", - добавили в ведомстве.
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