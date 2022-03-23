В Азовском море на матрасе унесло троих детей, всех удалось спасти

19:27 24 июня Киев, Украина

Утром, 24 июня полицейские получили срочный вызов на один из пляжей пгт Кирилловка, Запорожской области . Там на большом расстоянии от берега на матрасе плавали трое детей.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области.

"Сегодня, 24 июня в 8:30 в дежурную часть отдела полиции № 1 Мелитопольского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в море ветром относит надувной матрас с тремя детьми 7, 9 и 14 лет.

Не теряя времени правоохранители мгновенно прибыли на место вызова и догнали на катере матрас, когда он уже находился на расстоянии почти 500 метров от берега. Полицейские спасли маленьких отдыхающих из водной ловушки и доставили на берег невредимыми", - сказано в сообщении.

Как отметили в полиции, чтобы в дальнейшем исключить такие случаи, полицейские провели с родителями профилактическую беседу и подчеркнули необходимость разъяснять детям правила поведения на воде.



"Уважаемые жители Запорожской области, работники полиции в очередной раз обращаются к вам с просьбой быть ответственными во время отдыха на воде и не позволять детям плавать на матрасе без присмотра взрослых. При необходимости, не теряйте времени и звоните в полицию по телефону "102"", - добавили в ведомстве.