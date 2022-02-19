В Азербайджане силовики избили и задержали двух журналисток за освещение акции протеста

12:08 16 Февраль Киев, Украина

Власти Азербайджана должны расследовать обвинения в жестокости полиции в отношении журналистов, задержанных во время освещения акции протеста, и разрешить всем представителям прессы свободно работать, заявил в Комитет защиты журналистов.

По сообщению Комитета, азербайджанские силовики задержали и избили журналисток Фатиму Мовланлы и Севиндж Садыхову независимых новостных сайтов, за съемку у правительственного здания (является охраняемым объектом), где проходила акция протеста родственников погибших в Нагорном Карабахе солдат. Вместе с женщинами задержали репортера Теймура Керимова редактора независимого YouTube-канала, но быстро отпустили. По его словам, он получил легкое повреждение руки "от общения с полицией".



Также журналисток обвинили в том, что они не имеют права осуществлять журналистскую деятельность, поскольку их издания не внесены в централизованный реестр журналистов, созданный по новому закону о СМИ, принятому 8 февраля 2022 года.



Женщин отправили в 9-е отделение полиции Сабаильского района Баку. Садыхову ударили во время посадки в полицейский фургон, Мовланлы, по ее словам, избили в участке, вспоминая ее предыдущие приводы в полицию и заявляя, что она им "надоела".



Впоследствии женщин привезли в Главное управление полиции Баку, где с ними разговаривал замначальника управления Вюгар Алекперов. Журналистки, по их словам, предупредили его о намерении пожаловаться в прокуратуру за избиение и сослаться на записи уличных камер видеонаблюдения. На что правоохранитель ответил, что уличные камеры "иногда не работают".



После того, как всех задержанных журналисток освободили, с одной из них связался Алекперов и сообщил, что полицейских причастных к избиению уже уволили. Однако журналистки сомневаются, что силовики наказаны, поэтому намерены подать жалобу в прокуратуру Азербайджана.