В Австрии напали посреди дня на двух украинских подростков

09:16 30 Март Киев, Украина

В городе Грац Австрия группа злоумышленников совершила вооруженное нападение на двух граждан Украины 15 и 17 лет, один из парней получил ножевые ранения.

Об этом пишет австрийская газета Heute.



Двое братьев – украинцев пришли на встречу с неизвестным для продажи ему куртки, о чем предварительно договорились через соцсети. Покупатель назначил встречу в пешеходном подземном переходе.



Во время примерки братьев окружила группа неизвестных в масках.



Один из них вытащил пистолет и стал угрожать 17-летнему украинцу, требуя деньги и ценные предметы, а также принесенную одежду. Парень начал сопротивляться, в результате чего завязалась драка.

"Один из злоумышленников достал нож и ударил им старшего брата, после этого нападавшие скрылись. Юноша с тяжелым ранением был доставлен в больницу, младший брат получил незначительные травмы лица", – говорится в сообщении.

По информации МИД Украины, в данный момент угрозы жизни украинцам нет.