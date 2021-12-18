В Австрии напали посреди дня на двух украинских подростков

В городе Грац Австрия группа злоумышленников совершила вооруженное нападение на двух граждан Украины 15 и 17 лет, один из парней получил ножевые ранения.
Об этом пишет австрийская газета Heute.
Двое братьев – украинцев пришли на встречу с неизвестным для продажи ему куртки, о чем предварительно договорились через соцсети. Покупатель назначил встречу в пешеходном подземном переходе.
Во время примерки братьев окружила группа неизвестных в масках.
Один из них вытащил пистолет и стал угрожать 17-летнему украинцу, требуя деньги и ценные предметы, а также принесенную одежду. Парень начал сопротивляться, в результате чего завязалась драка.
Двое братьев – украинцев пришли на встречу с неизвестным для продажи ему куртки, о чем предварительно договорились через соцсети. Покупатель назначил встречу в пешеходном подземном переходе.
Во время примерки братьев окружила группа неизвестных в масках.
Один из них вытащил пистолет и стал угрожать 17-летнему украинцу, требуя деньги и ценные предметы, а также принесенную одежду. Парень начал сопротивляться, в результате чего завязалась драка.
По информации МИД Украины, в данный момент угрозы жизни украинцам нет.
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