В авиакатастрофе под Житомиром погиб летчик Андрей Пильщиков с позывным Джус

10:38 27 августа Киев, Украина

Как уже известно, во время боевого полета под Житомиром столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Государственное бюро расследований (ГБР) и Воздушные силы ВСУ на своих Telegram-каналах с прискорбием сообщили о гибели легендарного летчика Андрея Пильщикова с позывным Джус.

Инцидент произошел в пятницу, 25 августа, в канун Дня авиации Украины: во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два самолета L-39. В результате этой трагедии погибли три украинских пилота.

ГБР возбудило уголовное дело: правоохранители проверят, были ли самолеты в исправном состоянии и были ли соблюдены правила подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут диагностику "черных ящиков". Предварительная квалификация инцидента – нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

В этой аварии погиб известный в Украине летчик-истребитель из 40-й бригады тактической авиации Андрей Пильщиков (Джус). Он защищал небо Украины с начала полномасштабной войны, в частности, участвовал в обороне Киева.

Джус неоднократно давал интервью украинским и западным СМИ, в которых призывал предоставить Украине современные истребители.

"Выражаем соболезнования родным погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас", - подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Что известно о Джусе.

Андрей Пильщиков (Джус) окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил и служил в составе 40-й бригады тактической авиации.

В 2018 году участвовал в международных учениях Чистое небо. Американцы тогда подобрали ему позывной Джус. Он был единственным украинским пилотом с официальным позывным.

По состоянию на начало вторжения у него за спиной было более 500 часов боевого налета. Джус был пилотом истребителя МИГ-29. С началом полномасштабного вторжения России защищал небо Украины. Пилот участвовал в воздушной обороне Киева, был одним из "Призраков Киева".

В начале войны, когда изгоняли российских оккупантов с севера Украины, он прикрывал ударную авиацию.

В интервью таким американским и британским СМИ, как The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News, BBC News, он призвал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.

В 2022 году он побывал в Соединенных Штатах и встречался там с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и американскими законодателями и призвал их передать современные истребители.