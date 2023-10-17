В Авдеевке не осталось ни одного целого здания - ГВА

В Авдеевке третий день продолжается снижение напряженности, однако город практически полностью уничтожен.
Эту информацию передал Виталий Барабаш, руководитель Авдеевской городской военной администрации, в ходе телемарафона.
Эту информацию передал Виталий Барабаш, руководитель Авдеевской городской военной администрации, в ходе телемарафона.
Тем не менее, по словам Барабаша, напряжение в Авдеевке определенно снижается.
Тем не менее, он выразил опасение о возможной новой волне атак со стороны российских сил в ближайшие несколько дней.
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