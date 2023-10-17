В Авдеевке не осталось ни одного целого здания - ГВА

15:12 17 октября Киев, Украина

В Авдеевке третий день продолжается снижение напряженности, однако город практически полностью уничтожен.



Эту информацию передал Виталий Барабаш, руководитель Авдеевской городской военной администрации, в ходе телемарафона.

"К сожалению, в городе не осталось ни одного целого здания. До последних событий город уже находился в критическом состоянии, но в последние дни ситуация усугубилась. Сегодня дома то обгорели, но остаются стоять, а завтра их могут разрушить авиабомбы. Город охватило пламя, и вокруг все погрузилось во мрак", - отметил он.

Тем не менее, по словам Барабаша, напряжение в Авдеевке определенно снижается.

"Уже третий день мы наблюдаем уменьшение обстрелов и ракетных ударов на территории города. Однако на передовых позициях ситуация остается критической, там мы продолжаем слышать сотни обстрелов в день", - добавил Барабаш.

Тем не менее, он выразил опасение о возможной новой волне атак со стороны российских сил в ближайшие несколько дней.