В Аргентине от фальсифицированного кокаина погибли 20 человек, 74 госпитализированы

10:05 03 Февраль Киев, Украина





Еще 74 человека были госпитализированы, сообщил источник в правительстве, добавив, что люди продолжают обращаться за медицинской помощью из-за токсичного кокаина.



Источник сообщил, что число погибших в городах Херлингем, Сан-Мартин и Трес-де-Фебреро, вероятно, еще больше возрастет.



Согласно заявлению министерства здравоохранения провинции, официальные лица полагают, что некоторые из жертв страдали от опиоидной интоксикации.



Провинциальные силы безопасности задержали несколько человек, подозреваемых в продаже наркотиков, после того как в среду произошли первые смертельные случаи.



Некоторые местные СМИ сообщили, что кокаин был смешан с токсичным веществом, вероятно, бандой наркоторговцев, стремящейся сократить расходы на фоне войны за территорию с конкурирующими группировками. По меньшей мере 20 человек умерли в Аргентине после употребления кокаина , предположительно содержащего токсичное вещество, причем случаи заболевания были сосредоточены в нескольких городах провинции Буэнос-Айрес, сообщили официальные лица и местные СМИ в среду.Еще 74 человека были госпитализированы, сообщил источник в правительстве, добавив, что люди продолжают обращаться за медицинской помощью из-за токсичного кокаина.Источник сообщил, что число погибших в городах Херлингем, Сан-Мартин и Трес-де-Фебреро, вероятно, еще больше возрастет.Согласно заявлению министерства здравоохранения провинции, официальные лица полагают, что некоторые из жертв страдали от опиоидной интоксикации.Провинциальные силы безопасности задержали несколько человек, подозреваемых в продаже наркотиков, после того как в среду произошли первые смертельные случаи.Некоторые местные СМИ сообщили, что кокаин был смешан с токсичным веществом, вероятно, бандой наркоторговцев, стремящейся сократить расходы на фоне войны за территорию с конкурирующими группировками.

"Мы ждем результатов лабораторных исследований и результатов расследования в отношении задержанных", — заявил министр безопасности провинции местному телевидению.

Местное правительство Трес-де-Фебреро заявило, что знает о ситуации и работает со службами экстренной помощи и больницами, чтобы предотвратить больше смертей.



Он призвал людей отказаться от любых наркотиков, купленных в последнее время.