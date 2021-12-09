В аннексированном Крыму пропал сын заключенного крымского татарина

Новости Симферополя: Как сообщило вчера общественное движение «Крымская солидарность», в поселке Строгановка, что находится в Симферопольском районе, пропал трехлетний малыш. Настораживает то, что маленький Муса Сулейманов является сыном заключенного властями крымского татарина Руслана Сулейманова.

В полицию обратились родители ребенка и сообщили, что их сын играл на площадке возле дома, а через некоторое время его там не обнаружили.

Сообщается, что мальчик был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки. Активисты и правозащитники просят крымчан помочь в поиске ребенка.

Люди собираются и формируют небольшие мобильные группы для поиска мальчика. На странице «Крымской солидарности» в Facebook ведется прямая трансляция поисков пропавшего малыша.

Ранее в аннексированном Крыму 39-летний житель поселка Ленино надругался над шестилетней девочкой и утопил ее в Северо-Крымском канале.