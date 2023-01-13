В Алчевске россияне начали новую волну мобилизации

10:16 13 января Киев, Украина

Российские оккупанты начали новую волну призыва во временно захваченном Алчевске Луганской области из-за больших потерь на фронте.



Об этом сообщила Луганская областная военная администрация в Telegram.

"Для пополнения потерь в живой силе россияне не прекращают мобилизацию мужского населения на временно оккупированной территории. Так, в Алчевске отмечено начало очередной волны призыва, начиная с 9 января",- говорится в сообщении.



Также сообщается, что оккупанты на фронте прибегают к разного рода провокациям.



В частности, вблизи Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами российских войск украинской формы. Также отмечается, что россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ.



В ОВА подчеркнули, что россияне, чтобы отличить свои подразделения от украинских, используют красные, белые или синие ленты на ногах.



Также сообщается, что госпитали в Белокуракино, Старобельске и Новоайдаре переполнены. А в Должанске раненых россиян кладут даже в родильном отделении и окрестных санаториях.



В ОВА подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают "пополнять коечный фонд россиян". В частности, за прошедшие сутки защитники отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Белогоровки.



Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.



Защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".



Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили 3 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.