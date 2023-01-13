В Алчевске россияне начали новую волну мобилизации

Российские оккупанты начали новую волну призыва во временно захваченном Алчевске Луганской области из-за больших потерь на фронте.
Об этом сообщила Луганская областная военная администрация в Telegram.
Об этом сообщила Луганская областная военная администрация в Telegram.
Также сообщается, что оккупанты на фронте прибегают к разного рода провокациям.
В частности, вблизи Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами российских войск украинской формы. Также отмечается, что россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ.
В ОВА подчеркнули, что россияне, чтобы отличить свои подразделения от украинских, используют красные, белые или синие ленты на ногах.
Также сообщается, что госпитали в Белокуракино, Старобельске и Новоайдаре переполнены. А в Должанске раненых россиян кладут даже в родильном отделении и окрестных санаториях.
В ОВА подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают "пополнять коечный фонд россиян". В частности, за прошедшие сутки защитники отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Белогоровки.
Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили 3 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.
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