В акваториях Черного и Азовского морей штормовое предупреждение

08:46 06 декабря Киев, Украина

Хотя зима в этом году еще не показала морозов и снегопадов, сильное усиление ветра может причинить немало вреда. Так, на сегодня, 6 декабря, ожидается резкое ухудшение погодных условий. О надвигающихся сложных метеоусловиях украинцев предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В акватории Черного и Азовского морей в воскресенье, ожидается шторм, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"По данным Укргидрометцентра, днем 6 декабря в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов", - говорится в сообщении спасателей.

Также отмечается, что в портах Бердянск и Мариуполь в воскресенье порывы ветра будут достигать 25-30 м/с, а высота волн составит 13-15 дм. Это II уровень опасности (оранжевый).

Напомним также о том, что накануне спасатели предупредили украинцев о гололеде.