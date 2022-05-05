В акваториях Черного и Азовского морей штормовое предупреждение

Хотя зима в этом году еще не показала морозов и снегопадов, сильное усиление ветра может причинить немало вреда. Так, на сегодня, 6 декабря, ожидается резкое ухудшение погодных условий. О надвигающихся сложных метеоусловиях украинцев предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В акватории Черного и Азовского морей в воскресенье, ожидается шторм, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также отмечается, что в портах Бердянск и Мариуполь в воскресенье порывы ветра будут достигать 25-30 м/с, а высота волн составит 13-15 дм. Это II уровень опасности (оранжевый).
Напомним также о том, что накануне спасатели предупредили украинцев о гололеде.
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