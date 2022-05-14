В аэропорту "Киев" обнаружили часы более чем на 100 000 евро

09:45 11 августа Киев, Украина

В аэропорту "Киев" пограничниками совместно с работниками таможни обнаружили у гражданина США 16 швейцарских часов марки «Ролекс».
 
Об этом сообщает Госпогранслужба.

По предварительным данным, сумма оценки драгоценных часов составляет более 100 тысяч евро.

Работники таможни часы изъяли. Был составлен протокол о нарушении таможенных правил.