В аэропорту Харькова сняли с рейса гражданина России, которого разыскивает Интерпол

Об этом 28 июня сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным ведомства, 32-летнего россиянина задержали в ходе контрольной проверки.Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскивается за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия.Задержанного передали Нацполиции. Информация о нем направлена в Украинское бюро Интерпола в Киеве.