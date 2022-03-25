В аэропорту Харькова сняли с рейса гражданина России, которого разыскивает Интерпол

12:54 28 июня Киев, Украина

Гражданин РФ был снят с рейса, следовавшего в направлении Анталии и передан сотрудникам Украинского бюро Интрепола. Инцидент произошел в аэропорту города Харькова.
 
Об этом 28 июня сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным ведомства, 32-летнего россиянина задержали в ходе контрольной проверки.

"Во время пограничного контроля пассажиров рейса Харьков – Анталия на гражданина РФ сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол", – говорится в сообщении.

Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскивается за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия.

Задержанного передали Нацполиции. Информация о нем направлена в Украинское бюро Интерпола в Киеве.