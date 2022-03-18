В аэропорту "Борисполь" выявили пассажира с бриллиантами на 1 млн гривен

15:12 21 июня Киев, Украина

Сотрудники погранслужбы аэропорта Борисполь обнаружили ювелирные изделия с бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета при досмотре ручной клади гражданина Израиля.



По предварительной оценке сумма драгоценных камней около 1 миллиона грн, сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В столичном аэропорту во время оформления авиарейса "Тель-Авив - Киев" пограничники совместно с таможенниками провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса", — говорится в сообщении.

В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами «GIA» общим весом 2.21 карат.

По предварительной оценке сумма драгоценных камней около 1 миллиона грн.

Отмечается, что драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства, заблаговременную информацию о незаконном перемещении бриллиантов получили оперативники ОКПП «Киев».



По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ.