В аэропорту "Борисполь" выявили пассажира с бриллиантами на 1 млн гривен

Сотрудники погранслужбы аэропорта Борисполь обнаружили ювелирные изделия с бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета при досмотре ручной клади гражданина Израиля.
По предварительной оценке сумма драгоценных камней около 1 миллиона грн, сообщает пресс-служба ГПСУ.
В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами «GIA» общим весом 2.21 карат.
По предварительной оценке сумма драгоценных камней около 1 миллиона грн.
Отмечается, что драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства, заблаговременную информацию о незаконном перемещении бриллиантов получили оперативники ОКПП «Киев».
По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ.
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