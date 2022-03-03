В 33-этажном небоскребе Южной Кореи произошел масштабный пожар

В Южной Корее, в городе Ульсан в многоэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Об этом сообщает Yonhap.
По данным агентства, по меньшей мере 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.
Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом и административном здании около 23 часов четверга. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание. Сотни человек были эвакуированы.
Пламя было взято под контроль примерно через два часа после начала пожара, но по состоянию на утро пятницы полностью не было потушено.
По данным агентства, по меньшей мере 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.
Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом и административном здании около 23 часов четверга. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание. Сотни человек были эвакуированы.
Пламя было взято под контроль примерно через два часа после начала пожара, но по состоянию на утро пятницы полностью не было потушено.
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