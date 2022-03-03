В 33-этажном небоскребе Южной Кореи произошел масштабный пожар

05:35 09 Октябрь Киев, Украина

 
В Южной Корее, в городе Ульсан в многоэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, по меньшей мере 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.

Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом и административном здании около 23 часов четверга. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание. Сотни человек были эвакуированы.

Пламя было взято под контроль примерно через два часа после начала пожара, но по состоянию на утро пятницы полностью не было потушено.

 
 