В 2021 году Комиссия по журналистской этике получила вдвое больше жалоб, чем в прошлом году

15:39 27 Декабрь Киев, Украина





Об этом сообщает Алексей Погорелов, глава Всеукраинской общественной организации "Комиссия по журналистской этике". В этом году Комиссия по журналистской этике (КЖЭ) получила 204 жалобы , что вдвое больше, чем в 2020 году.Об этом сообщает Алексей Погорелов, глава Всеукраинской общественной организации "Комиссия по журналистской этике".

“По состоянию на сегодняшний день, Комиссия журналистской этики получила 204 жалобы. Если сравнивать с предыдущим годом, то есть рост в 2 раза. Это показатель того, что больше людей хотят качественные медиа . Мы считаем такую тенденцию поломжительной“, – отметил Алексей Погорелов.

Относительно скандалов в медиасреде этого года он вспомнил продажу фейковых журналистских удостоверений.

“Есть организации, которые этим зарабатывают. Регистрируется медиа и за определенную сумму выдают удостоверения. Мы насчитали четыре таких организации. На одну из них жалобы в Комиссию по журналистской этике приходят по сей день. Фиктивное журналистское удостоверение – это билет пройти в определенные места или мероприятия, возможность доступа к закрытым источникам, разрешение на получение оружия. Из-за таких историй уважение к профессии журналиста снижается. За последние 10 лет это значительное падение», – добавил Погорелов.

КЖЭ призвала ряд организаций в январе 2021 года немедленно остановить незаконную выдачу пресс-карт и злоупотребление статусом журналиста.



Напомним, в январе текущего года "Комиссия по журналистской этике" выступила с заявлением о недопустимости торговли журналистскими удостоверениями, в частности со стороны ИА "Журналисты против коррупции", и призвала полицию провести проверку его деятельности.