В 2021 году Комиссия по журналистской этике получила вдвое больше жалоб, чем в прошлом году

В этом году Комиссия по журналистской этике (КЖЭ) получила 204 жалобы, что вдвое больше, чем в 2020 году.
Об этом сообщает Алексей Погорелов, глава Всеукраинской общественной организации "Комиссия по журналистской этике".
Об этом сообщает Алексей Погорелов, глава Всеукраинской общественной организации "Комиссия по журналистской этике".
Относительно скандалов в медиасреде этого года он вспомнил продажу фейковых журналистских удостоверений.
КЖЭ призвала ряд организаций в январе 2021 года немедленно остановить незаконную выдачу пресс-карт и злоупотребление статусом журналиста.
Напомним, в январе текущего года "Комиссия по журналистской этике" выступила с заявлением о недопустимости торговли журналистскими удостоверениями, в частности со стороны ИА "Журналисты против коррупции", и призвала полицию провести проверку его деятельности.
Напомним, в январе текущего года "Комиссия по журналистской этике" выступила с заявлением о недопустимости торговли журналистскими удостоверениями, в частности со стороны ИА "Журналисты против коррупции", и призвала полицию провести проверку его деятельности.
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