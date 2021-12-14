В 16 лет девушка стала мамой во второй раз

14:39 02 Апрель Киев, Украина

На Днепропетровщине молодую 16-летнюю девушку не успели довезти до родильного дома. Ребенок появился на свет в карете скорой помощи.

Об этом рассказал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.



Как сообщается, инцидент произошел в поселке Нива Трудовая. Девушка находилась на 38 неделе беременности. Медики скорой провели обследование и приняли решение госпитализировать роженицу. Однако во время транспортировки начались роды, которые в итоге прошли успешно. Молодую маму вместе с новорожденным отвезли в Криворожский перинатальный центр.