Ужгород: полиция задержала банду шантажистов

Полиция задержала злоумышленников, которые промышляли шантажом пострадавших при помощи порнографических материалов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.
Отмечается, что трое жителей Львовской области занимались вымогательством по довольно пикантной схеме. Главным действующим лицом была 29-летняя женщина.
Злоумышленниками угрожали пострадавшему распространить видео среди его родных или публично, через социальные сети. Откупиться мужчина мог за 2 тыс. долларов.
В среду, 5 августа, правоохранители задержали группу вымогателей. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). За содеянное злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
В среду, 5 августа, правоохранители задержали группу вымогателей. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). За содеянное злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
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