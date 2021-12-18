Ужгород: полиция задержала банду шантажистов

17:32 06 Август Киев, Украина

Полиция задержала злоумышленников, которые промышляли шантажом пострадавших при помощи порнографических материалов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.



Отмечается, что трое жителей Львовской области занимались вымогательством по довольно пикантной схеме. Главным действующим лицом была 29-летняя женщина.

«Женщина знакомилась с мужчинами, соблазняла их, и, когда дело доходило до интима, в разгаре процесса в помещение врывались сообщники девушки и начинали снимать все на камеру. После этого мужчина, которого поймали на горячем, получал предложение откупиться», - говорится в сообщении.

Злоумышленниками угрожали пострадавшему распространить видео среди его родных или публично, через социальные сети. Откупиться мужчина мог за 2 тыс. долларов.



В среду, 5 августа, правоохранители задержали группу вымогателей. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). За содеянное злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.



