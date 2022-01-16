Ужгород: подросток, угрожая пистолетом, ограбил АЗС

На одну из АЗС города Ужгород совершено вооруженное нападение, налетчик под дулом пистолета вынудил кассира отдать деньги, после чего скрылся с места преступления.
Так, в воскресенье около 3:45 ночи в полицию Ужгорода поступило сообщение о разбойном нападении на АЗС.
В ходе оперативно-розыскных действий полицейские установили по горячим следам лицо ночного разбойника. Им оказался 15-летний житель Ужгорода.
Задержали фигуранта дела в городе Иршава, где он гостил у своих знакомых. У парня изъяли пневматический пистолет и частично деньги.
По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение).
Фигуранта дела задержали в порядке ст. 208 УПК, он помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного преступления и избрании в суде меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи также проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории города и области.
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