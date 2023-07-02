Ужасное ДТП на западе Кении: более 50 человек погибли, более 30 получили ранения

Агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию сообщило об аварии с массовой гибелью людей, которая произошла на западе Кении в субботу, 1 июля. В результате этого смертельного ДТП погиб 51 человек и более 30 человек получили ранения.
Также сообщается, что в результате автокатастрофы пострадали по меньшей мере 32 человека.
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Грузовик с контейнером съехал с дороги и влетел в другие автомобили и людей, стоявших у перекрестка.
Отмечается, что грузовик, вызвавший аварию, зарегистрирован в Руанде.
Ранее сообщалось, что в Китае на автобус сошли грунт и камни, шесть человек погибли.
Напомним, в ДТП в Южной Корее пострадали более 80 человек.
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