Ужасное ДТП на западе Кении: более 50 человек погибли, более 30 получили ранения

08:54 02 июля Киев, Украина

Агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию сообщило об аварии с массовой гибелью людей, которая произошла на западе Кении в субботу, 1 июля. В результате этого смертельного ДТП погиб 51 человек и более 30 человек получили ранения.

"Сейчас у нас 51 тело. Многие получили ранения и находятся в больницах", - рассказал Том Одеро начальник региональной полиции Рифт-Велли.

Также сообщается, что в результате автокатастрофы пострадали по меньшей мере 32 человека.

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Грузовик с контейнером съехал с дороги и влетел в другие автомобили и людей, стоявших у перекрестка.

"Авария произошла мгновенно. Многие люди не успели скрыться. Было много путаницы, потому что люди кричали со всех сторон, и все бежали на место аварии, - приводит The Guardian слова одного из свидетелей трагического ДТП Джоэла Ротича.

Отмечается, что грузовик, вызвавший аварию, зарегистрирован в Руанде.

Ранее сообщалось, что в Китае на автобус сошли грунт и камни, шесть человек погибли.

Напомним, в ДТП в Южной Корее пострадали более 80 человек.