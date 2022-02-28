Уволенный полицейский устроил ДТП со смертельным исходом

12:37 05 Октябрь Киев, Украина

В Броварах полицейский, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух пешеходов, после проехав пару метров, столкнулся с деревом.

Одна из пострадавших скончалась до приезда медиков. Вторую потерпевшую с травмами забрала скорая помощь.

За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По словам главы Нацполиции, офицера уволили из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности.



По словам Клименко, сейчас продолжается расследование и полиция будет содействовать представителям ГБР.