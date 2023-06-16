Увеличивающееся количество взрывов и строительные работы: Мариуполь становится военным центром рф

В районе меткомбината "Азовсталь" во временно оккупированном российской армией городе Мариуполь произошли два взрыва, как сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в своем сообщении в Телеграме.
По его словам, на территории завода замечено задымление, а также отмечается работа противовоздушной обороны.
Причины и последствия происшествия будут изучены и сообщены позднее.
В связи с увеличивающимися взрывами в Мариуполе, российские захватчики активизировали свои строительные работы вокруг города, превращая Мариуполь и прилегающие поселки в военно-логистический хаб российской армии.
По его словам, на территории завода замечено задымление, а также отмечается работа противовоздушной обороны.
Причины и последствия происшествия будут изучены и сообщены позднее.
В связи с увеличивающимися взрывами в Мариуполе, российские захватчики активизировали свои строительные работы вокруг города, превращая Мариуполь и прилегающие поселки в военно-логистический хаб российской армии.
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