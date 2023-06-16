Увеличивающееся количество взрывов и строительные работы: Мариуполь становится военным центром рф

15:03 30 мая Киев, Украина

В районе меткомбината "Азовсталь" во временно оккупированном российской армией городе Мариуполь произошли два взрыва, как сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в своем сообщении в Телеграме.



По его словам, на территории завода замечено задымление, а также отмечается работа противовоздушной обороны.



Причины и последствия происшествия будут изучены и сообщены позднее.



В связи с увеличивающимися взрывами в Мариуполе, российские захватчики активизировали свои строительные работы вокруг города, превращая Мариуполь и прилегающие поселки в военно-логистический хаб российской армии.