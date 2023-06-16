Увеличилось количество жертв в результате удара рашистов по Днепру

Пока российская пропаганда пишет об ударе по больнице с украинскими военными в Днепре, в реальности из гражданской поликлиники выводят пострадавших — их количество уже выросло до 23, найден еще один погибший.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в пятницу, 26 мая.
По его данным, 21 человек находится в стационаре, из них трое – в тяжелом состоянии.
Также стало известно, что из-за российской атаки погиб мужчина 69 лет, который просто проходил мимо, когда ракета попала по городу.
Лысак отметил, что спасателям уже удалось локализировать пожар в медучреждении. Однако тушение еще продолжается.
Чуть позже Лысак сообщил, что из-под завалов здания ветклиники, которая также пострадала, достали тело погибшего мужчины.
Лысак отметил, что спасателям уже удалось локализировать пожар в медучреждении. Однако тушение еще продолжается.
Чуть позже Лысак сообщил, что из-под завалов здания ветклиники, которая также пострадала, достали тело погибшего мужчины.
Как сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, войска рф, вероятно, ударили по Днепру зенитными управляемыми ракетами С-300 или С-400.
Сбить ракеты силам ПВО не удалось из-за того, что российская армия применяла разные типы вооружений и меняла угол атаки, отметил он.
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