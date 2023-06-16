Увеличилось количество жертв в результате удара рашистов по Днепру

14:36 26 мая Киев, Украина

Пока российская пропаганда пишет об ударе по больнице с украинскими военными в Днепре , в реальности из гражданской поликлиники выводят пострадавших — их количество уже выросло до 23, найден еще один погибший.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в пятницу, 26 мая.

По его данным, 21 человек находится в стационаре, из них трое – в тяжелом состоянии.

Также стало известно, что из-за российской атаки погиб мужчина 69 лет, который просто проходил мимо, когда ракета попала по городу.



Лысак отметил, что спасателям уже удалось локализировать пожар в медучреждении. Однако тушение еще продолжается.



Чуть позже Лысак сообщил, что из-под завалов здания ветклиники, которая также пострадала, достали тело погибшего мужчины.

"Сегодняшняя ракетная атака по Днепру унесла жизни двух человек. Соболезнования родным", - добавил глава области.

Как сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, войска рф, вероятно, ударили по Днепру зенитными управляемыми ракетами С-300 или С-400.

Сбить ракеты силам ПВО не удалось из-за того, что российская армия применяла разные типы вооружений и меняла угол атаки, отметил он.