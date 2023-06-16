Увеличилось число раненых после обстрела Днепропетровщины

18:44 29 мая Киев, Украина

После обстрела Синельниковского района в Днепропетровской области количество раненых возросло до 10 человек. Информацию об этом передал глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Лысак через Telegram 29 мая.

"Сегодняшний обстрел Синельниковского района привел к госпитализации десяти человек, включая 11-летнего мальчика", - написал Лысак.

Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные имеют среднюю степень тяжести. Их ранения включают огнестрельные проникающие раны, переломы, рубленые раны и черепно-мозговые травмы.

"Большинство пострадавших были доставлены скорой помощью в больницы Запорожской области. К сожалению, одна 51-летняя женщина погибла", - добавил Лысак.

Также предварительно разрушено два частных дома и повреждено 30 других в результате атаки. Кроме того, пострадали магазин и заправочная станция. Все необходимые службы продолжают проводить обследование территории и работают на месте.