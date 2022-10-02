Утром россияне ударили ракетами по Запорожью и его окрестностям

Утром, 2 октября, россияне атаковали Запорожье и его окрестности. Об этом с Telegram написал глава ОВА Александр Старух.

"Оккупанты ударили четырьмя ракетами С300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Он призвал жителей соблюдать меры предосторожности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, находится в укрытиях. "Есть риск повторных атак", - написал глава ОВА.

Тем временем в соцсетях местные жители публикуют последствия вражеского удара - в некоторых районах города виден дым после взрывов.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, россияне ударили ракетами по колоне из автомобилей гражданский, которые пытались въехать на неподконтрольную Украине территорию на Запорожье, чтобы забрать оттуда родственников, близких. При этом погиб 31 человек, 88 - ранены. Среди погибших два ребенка.