Утром российские военные ударили по Днепру и Николаеву: есть раненые

В результате ракетных обстрелов со стороны российских военных 18 мая по Днепру и Николаеву ранения получили 4 человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и ГСЧС Николаевской области.
В Днепре одну из вражеских ракет сбили силы противовоздушной обороны. Обломки снаряда упали на территорию частного домохозяйства,
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и ГСЧС Николаевской области.
В Днепре одну из вражеских ракет сбили силы противовоздушной обороны. Обломки снаряда упали на территорию частного домохозяйства,
повредили два дома. Мужчина и две женщины получили осколочные ранения. Пострадавшие в больнице, им оказывают помощь
Еще одна ракета российских военных попала в объект транспортной инфраструктуры и разрушила его.
В Николаеве воздушную тревогу объявили около шести часов, а об отбое сообщили почти в полседьмого. Российская ракета ударила по частному жилищному сектору в Ингульском районе города, спровоцировав пожар.
Спасатели погасили возгорание и на месте обнаружили одного потерпевшего, который получил осколочные ранения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии