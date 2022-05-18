Утром российские военные ударили по Днепру и Николаеву: есть раненые

11:05 18 мая Киев, Украина

В результате ракетных обстрелов со стороны российских военных 18 мая по Днепру и Николаеву ранения получили 4 человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и ГСЧС Николаевской области.

В Днепре одну из вражеских ракет сбили силы противовоздушной обороны. Обломки снаряда упали на территорию частного домохозяйства,
повредили два дома. Мужчина и две женщины получили осколочные ранения. Пострадавшие в больнице, им оказывают помощь
Еще одна ракета российских военных попала в объект транспортной инфраструктуры и разрушила его.

В Николаеве воздушную тревогу объявили около шести часов, а об отбое сообщили почти в полседьмого. Российская ракета ударила по частному жилищному сектору в Ингульском районе города, спровоцировав пожар.
Спасатели погасили возгорание и на месте обнаружили одного потерпевшего, который получил осколочные ранения.