Утром российские военные ударили по Днепру и Николаеву: есть раненые

11:05 18 мая Киев, Украина

В результате ракетных обстрелов со стороны российских военных 18 мая по Днепру и Николаеву ранения получили 4 человека.



Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и ГСЧС Николаевской области.



В Днепре одну из вражеских ракет сбили силы противовоздушной обороны. Обломки снаряда упали на территорию частного домохозяйства,

повредили два дома. Мужчина и две женщины получили осколочные ранения. Пострадавшие в больнице, им оказывают помощь

Еще одна ракета российских военных попала в объект транспортной инфраструктуры и разрушила его.



В Николаеве воздушную тревогу объявили около шести часов, а об отбое сообщили почти в полседьмого. Российская ракета ударила по частному жилищному сектору в Ингульском районе города, спровоцировав пожар.

Спасатели погасили возгорание и на месте обнаружили одного потерпевшего, который получил осколочные ранения.