Утром под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами

Сегодня утром на Гостомелськом шоссе под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами, по предварительным данным есть 8 пострадавших.
Об этом сообщает Киев Оперативный 11 июля.
По данным телеканала Украина-24, в результате ДТП пострадало восемь человек, при этом у одного мужчины перелом ноги. Всех пострадавших отправили в больницу города Буча.
Уточняется, что маршрутка с пассажирами направлялась в Киев из поселка Песковка.
Уточняется, что маршрутка с пассажирами направлялась в Киев из поселка Песковка.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии