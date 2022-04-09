Утром под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами

12:53 11 июля Киев, Украина

Сегодня утром на Гостомелськом шоссе под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами, по предварительным данным есть 8 пострадавших.

Об этом сообщает Киев Оперативный 11 июля.

"На Гостомелськом шоссе перевернулась маршрутка с людьми. На месте много скорых, приехали патрульные и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются", – говорится в сообщении.