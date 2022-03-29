Утренняя сводка ООС: 12 обстрелов более чем в 7 населенных пунктах и ликвидация российского БПЛА

Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня: обстрелы велись в районе Новоселовки, Новгородского, Красногоровки, Водяного, Южного, Орехового и Авдеевки.
Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.
Уточняется, что в районе Южного враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Водяного украинские позиции были дважды обстреляны из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
У Орехово противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ", - добавили в пресс-центре.
По состоянию на 7 ч, 1 июля, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
У Авдеевки позиции ВСУ дважды были обстреляны из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
У Водяного украинские позиции были дважды обстреляны из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
У Орехово противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ", - добавили в пресс-центре.
По состоянию на 7 ч, 1 июля, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
У Авдеевки позиции ВСУ дважды были обстреляны из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
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