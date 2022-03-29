Утренняя сводка ООС: 12 обстрелов более чем в 7 населенных пунктах и ликвидация российского БПЛА

08:02 01 июля Киев, Украина

Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня: обстрелы велись в районе Новоселовки, Новгородского, Красногоровки, Водяного, Южного, Орехового и Авдеевки.

Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС

"У Золотого-4 противник применял ручные противотанковые гранатометы. Вблизи Новоселовки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Новгородского сепаратисты дважды осуществляли обстрел украинских позиций из вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. А у Красногоровка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.