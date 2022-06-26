Утренний обстрел Киева: ракета попала в девятиэтажный дом

09:55 26 июня Киев, Украина

Как сообщает ГСЧС, в результате утренней атаки на Киев ракета попала в девятиэтажный дом. В Шевченковском районе, есть пострадавшие.

Отмечается, что сообщение о пожаре в многоэтажке поступило в 06:29.

В результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Огонь охватил общую площадь 300 кв. м

Проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, одна из ракет попала в жилой дом на улице Татарской. Район метро Лукьяновка.

"Дом горит. Работают спасатели и полиция. Метили опять в завод Артем", - заявил он.

Напомним, в Киеве и области в воскресенье, 26 июня, прогремели сильные взрывы. Жители столицы услышали четыре взрыва, в частности в Шевченковском районе.