Утренний обстрел Харькова: противник использует ракеты С-300

09:40 07 августа Киев, Украина

Военные рф около 04:40 7 августа обстреляли Немышлянский, Индустриальный и Новобаварский районы Харькова. Есть разрушения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что ракеты запущены из российского Белгорода, предположительно-тип ЗРК С-300.

"В Индустриальном и Немышлянском районах вследствие попадания ракет есть разрушение гражданской промышленной и критической инфраструктуры. К счастью, без потерь", - сообщил Синегубов.

В Новобарском районе ракета упала в землю возле одного из парков.

Кроме того, войска рф наносили удары по Богодуховском, Изюмском, Чугуевском, Харьковском районах.

"Снова враг уничтожает наш урожай. За сутки - 25 гектаров! В Богодуховском районе днем оккупанты дважды наносили удары по хозяйствам. Масштабные пожары на полях с пшеницей тушили спасатели. Напомню, что от рук оккупантов пострадали уже больше 100 с/х предприятий, а уничтожены - более 220 гектаров пшеницы", - заявил Синегубов.

Войска рф также обстреливали населенные пункты в Чугуевском районе, горели хозяйственные постройки, а в Изюмском районе в результате обстрела россиян горел частный дом с пристройкой, есть попадания по открытым территориям.

В течение суток из-за вражеских обстрелов госпитализировали двоих людей 16-летнего парня и 83-летнего мужчину в Чугуевском районе. Они пострадали от минирований.

Напомним, утром 7 августа войска рф снова обстреляли Харьков. В городе прогремели несколько взрывов.