Утренний обстрел Харькова: противник использует ракеты С-300

Военные рф около 04:40 7 августа обстреляли Немышлянский, Индустриальный и Новобаварский районы Харькова. Есть разрушения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что ракеты запущены из российского Белгорода, предположительно-тип ЗРК С-300.
В Новобарском районе ракета упала в землю возле одного из парков.
Кроме того, войска рф наносили удары по Богодуховском, Изюмском, Чугуевском, Харьковском районах.
Войска рф также обстреливали населенные пункты в Чугуевском районе, горели хозяйственные постройки, а в Изюмском районе в результате обстрела россиян горел частный дом с пристройкой, есть попадания по открытым территориям.
В течение суток из-за вражеских обстрелов госпитализировали двоих людей 16-летнего парня и 83-летнего мужчину в Чугуевском районе. Они пострадали от минирований.
Напомним, утром 7 августа войска рф снова обстреляли Харьков. В городе прогремели несколько взрывов.
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