Утренний обстрел Энергодара: на ЗАЭС сработала аварийная защита и отключился работающий энергоблок

10:27 01 сентября Киев, Украина

Утром оккупанты обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру Энергодара из вертолетов, ствольной и реактивной артиллерии. В результате есть погибшие и раненые, информация уточняется. Кроме того, действия россиян привели к отключению одного из энергоблоков и обесточению станции.



Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".



Как сообщает "Энергоатом", в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. В результате повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов. Такая критическая ситуация происходит уже во второй раз за последние 10 дней.



В то же время, миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую АЭС, несмотря на сообщения, что российские войска начали интенсивный обстрел Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил , что, зная об "усилении военной активности в этом районе", планирует продолжить миссию на объект и встретиться с его персоналом.