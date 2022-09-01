Утренний обстрел Энергодара: на ЗАЭС сработала аварийная защита и отключился работающий энергоблок

10:27 01 сентября Киев, Украина

Утром оккупанты обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру Энергодара из вертолетов, ствольной и реактивной артиллерии. В результате есть погибшие и раненые, информация уточняется. Кроме того, действия россиян привели к отключению одного из энергоблоков и обесточению станции.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Как сообщает "Энергоатом", в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. В результате повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов. Такая критическая ситуация происходит уже во второй раз за последние 10 дней.

В то же время, миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую АЭС, несмотря на сообщения, что российские войска начали интенсивный обстрел Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил , что, зная об "усилении военной активности в этом районе", планирует продолжить миссию на объект и встретиться с его персоналом.
"Зайдя так далеко, мы не останавливаемся" , - отметил он.