Утонул полицейский при попытке спасти подростков из воды

15:55 28 Июль Киев, Украина

На одном из курортов Украины произошла трагедия, утонул сотрудник полиции, он пытался спасти подростков, которых уносило в море на надувных кругах. 
 
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины во вторник, 28 июля.

Отмечается, что трагедия произошла на Арабатской стрелке, куда сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны поехал с женой на отдых.  Супруги установили палатку на пляже возле села Стрелковое и отправилась купаться. 33-летний старший сержант увидел, как в море уносит группу подростков. Он, а также другие отдыхающие бросились на помощь детям.

Подросткам помогли добраться до берега, однако полицейский пропал — немногим позже его обнаружили мертвым. Обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие.
"Семью старшего сержанта, который отдал свою жизнь ради других, руководство полиции охраны не оставит без внимания, поддержки и помощи", - отметила пресс-офицер областного управления полиции охраны Жанна Нечай.