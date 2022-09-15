Установлены личности более 5000 военных рф, которые находились в Киевской области во время оккупации

08:39 15 сентября Киев, Украина

Национальная полиция установила данные более пяти тысяч российских оккупантов, которые находились в Киевской области после начала полномасштабного вторжения в Украину и могут быть причастны к военным преступлениям.



Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Полиция Киевской области уже установила более пяти тысяч солдат армии россии, которые были здесь и причастны к тому, что происходило на нашей территории, то есть к нарушению наших суверенных границ и преступлений в отношении украинцев", - сказал Небитов.

Стражи порядка установили личные данные этих военных и даже данные членов семей некоторых из них и места их проживания на территории россии. Всю эту информацию собирают в специальную базу данных.



По информации полиции после Киевщины, часть российских военных перебросили на другие направления, где они и погибли.

“Мы во время встречи прибывающих из эвакуации людей пытались максимально быстро установить все те телефоны, которые забрали оккупанты. И дальше мы их фиксировали после 31 марта — в апреле уже на востоке нашей страны”, – заявил глава полиции Киевщины.

Чиновник отмечает, что большинство зафиксированных случаев военных преступлений, которые совершали оккупанты в Буче, расследует Служба безопасности Украины. Сейчас следственные действия проходят на этапе воспроизведения событий со свидетелями и проведения опознаний. Также следователи ждут результатов экспертиз.