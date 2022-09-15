Установлены личности более 5000 военных рф, которые находились в Киевской области во время оккупации

Национальная полиция установила данные более пяти тысяч российских оккупантов, которые находились в Киевской области после начала полномасштабного вторжения в Украину и могут быть причастны к военным преступлениям.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Стражи порядка установили личные данные этих военных и даже данные членов семей некоторых из них и места их проживания на территории россии. Всю эту информацию собирают в специальную базу данных.
По информации полиции после Киевщины, часть российских военных перебросили на другие направления, где они и погибли.
Чиновник отмечает, что большинство зафиксированных случаев военных преступлений, которые совершали оккупанты в Буче, расследует Служба безопасности Украины. Сейчас следственные действия проходят на этапе воспроизведения событий со свидетелями и проведения опознаний. Также следователи ждут результатов экспертиз.
Напомним, после освобождения Бучи от российских оккупантов, правоохранители обнаружили на территории города 422 тела убитых мирных жителей. Полиция начала получать сообщения об убийстве гражданских в Буче почти сразу после оккупации Киевщины, но проверить и подтвердить информацию о военных преступлениях удалось только после полного увольнения области.
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