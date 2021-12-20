Установлено точное число погибших в авиакатастрофе в Индии

Получены уточненные данные о числе пострадавших во время авиакатастрофы в индийском аэропорту Каликут. Как сообщила сегодня пресс-служба авиакомпании Air India Express, в трагедии с самолетом Boeing 737 выжили почти 150 пассажиров. К сожалению, подтверждена смерть 18 человек.

"Подтверждена гибель 18 человек, включая двух членов экипажа, после того как рейс IX 1344 Дубай - Каликут пролетел над взлетно-посадочной полосой при посадке в Международном аэропорту Каликут", - говорится в сообщении в Twitter.

По данным местных властей, в больницах "проходят лечение 149 пассажиров, 22 из них получили тяжелые ранения".

Напомним, во время посадки шел сильный дождь. В Управлении гражданской авиации Индии сообщили, что самолет на большой скорости выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на две части. Возгорания не произошло.

Среди погибших – оба пилота самолета, жизнь четверых членов экипажа находится в безопасности.

Ранее в Турции военный самолет разбился при выполнении разведывательного полета. Самолет врезался в гору Артос на высоте 2200 метров, погибли семь военных.