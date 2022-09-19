Установили 50 мест содержания пленных украинцев

13:38 19 сентября Киев, Украина

Установлено уже 50 мест незаконного содержания украинцев российскими военными.

Об этом генпрокурор Андрей Костин сказал в интервью Левому берегу.

"По фильтрационным лагерям имеем пять производств. Всего после 24 февраля установлено 50 мест незаконного содержания, в том числе используемые в качестве фильтрационных лагерей. Относительно Еленовки - было предварительно зарегистрировано уголовное производство по незаконному содержанию наших военнопленных", - отметил генпрокурор.

По словам Костина, россияне делают все, чтобы уничтожить следы своих преступлений, в частности, речь идет о масштабном теракте в Еленовке.



Говоря о подготовке ООН миссии в Еленовку, генпрокурор отметил, что осторожен в оценке такого рода инициатив.

"Ибо если это будет происходить под контролем оккупанта, я абсолютно уверен, что россия не заинтересована в том, чтобы это расследование было независимым и привело к тем результатам, которые соответствуют действительности. Они будут имитировать свою готовность помогать, как всегда это делали и делают", - сказал он.

Кроме того, Костин подчеркнул, что рф будет использовать любой повод для того, чтобы не возвращать в Украину всех наших пленных.