Установили 50 мест содержания пленных украинцев

Установлено уже 50 мест незаконного содержания украинцев российскими военными.
Об этом генпрокурор Андрей Костин сказал в интервью Левому берегу.
По словам Костина, россияне делают все, чтобы уничтожить следы своих преступлений, в частности, речь идет о масштабном теракте в Еленовке.
Говоря о подготовке ООН миссии в Еленовку, генпрокурор отметил, что осторожен в оценке такого рода инициатив.
Говоря о подготовке ООН миссии в Еленовку, генпрокурор отметил, что осторожен в оценке такого рода инициатив.
Кроме того, Костин подчеркнул, что рф будет использовать любой повод для того, чтобы не возвращать в Украину всех наших пленных.
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