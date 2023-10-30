Устанавливал скрытые веб-камеры на дорогах Запорожья: разоблачен агент ФСБ

СБУ раскрыла деятельность российского агента, который использовал скрытые веб-камеры на дорогах Запорожья для сбора информации о маршрутах движения, количестве техники и военных сил обороны, которые отправлялись на передовую.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Одной из первых задач этого изменника был сбор сведений о местном областном управлении СБУ. Таким образом, он попал в поле зрения внутренней безопасности и контрразведки украинской спецслужбы, которые начали документировать противоправную деятельность российского агента.
Установлено, что для отслеживания колонн ВСУ предатель установил вдоль основных автодорог региона собственные скрытые веб-камеры.
Впрочем, сотрудники Службы безопасности своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства. Таким образом СБУ
предотвратила передачу разведданных агрессору.
В зоне особого внимания россии были колонны тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, которые вовлечены в контрнаступательные операции на южном фронте.
Агент установил веб-камеры в локациях, на которые ему указал «куратор» из ФСБ.
После установки веб-камер они должны осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию автомобильного трафика с предоставлением удаленного доступа кадровым сотрудникам ФСБ.
За выполнение враждебной задачи российская спецслужба переправила на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.
СБУ поэтапно задокументировала преступные действия злоумышленника и задержала агента во время технической проверки одной из вражеских веб-камер.
По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель. В конце сентября этого года он вышел дистанционно на администратора прокремлевского Телеграмм-канала и предложил ему свою помощь в войне против Украины.
После получения "предложения" администратор российского интернет-ресурса вывел мужчину на связь через мессенджер с представителем ФСБ.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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