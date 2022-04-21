Уснул за рулем: в Словакии микроавтобус врезался в цистерну, погибла женщина

Украинские граждане попали в ДТП в Словакии, Mercedes Sprinter врезался в цистерну Iveco, в результате аварии погибла женщина, еще двое получили травмы.
Об этом сообщает полиция края на своей странице в Facebook-аккаунте в понедельник, 23 ноября.
Трагедия случилась утром на трассе R1 в районе города Тековске Немце в Нитрянском крае в западной части страны.
Водитель Mercedes уснул за рулем и врезался в цистерну Iveco, двигавшуюся перед ним в попутном направлении. В автокатастрофе погибла 62-летняя пассажирка буса, а водитель и еще один передний пассажир получили травмы и были госпитализированы в больницу.
Оба водителя прошли тест на алкоголь, который дал отрицательный результат. Обстоятельства и степень вины этого трагического ДТП расследуются дорожной полицией как преступления со смертью или ранением.
Трагедия случилась утром на трассе R1 в районе города Тековске Немце в Нитрянском крае в западной части страны.
Водитель Mercedes уснул за рулем и врезался в цистерну Iveco, двигавшуюся перед ним в попутном направлении. В автокатастрофе погибла 62-летняя пассажирка буса, а водитель и еще один передний пассажир получили травмы и были госпитализированы в больницу.
Оба водителя прошли тест на алкоголь, который дал отрицательный результат. Обстоятельства и степень вины этого трагического ДТП расследуются дорожной полицией как преступления со смертью или ранением.
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