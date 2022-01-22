Усилилась тектоническая активность: землетрясения происходят всё чаще

08:52 22 Январь Киев, Украина

Похоже на то, что наша старушка-планета устала от тех безобразий, которые творят на ней люди. Своё возмущение она выражает в виде участившихся землетрясений. Еще не успели оплакать погибших в землетрясении на северо-западе Афганистана, как поступили новые сообщения.

Вчера вечером трясло не только многострадальные острова Японии, где сила толчков достигала магнитуды 6,3. В тот же день, 21 января, произошло землетрясение в районе Кривого Рога в Днепропетровской области. Его сила была 3,3 балла.

Не прошла и ночь, как сегодня в 7:17 по киевскому времени очередные толчки земли магнитудой 6,2 балла были зафиксированы у побережья американского штата Аляска.

Эпицентр подземных толчков располагался в 63 километрах к югу от города Уналашка, где проживают более 4 тысяч человек. Очаг залегал на глубине почти 43 километра.

Как и в Японии, обошлось без разрушительного цунами. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.